Без Месси и Роналду. Известна сборная 2021 года по версии L'Equipe

Авторитетное издание представило свой список

  • 04.01.2022 14:39
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Без Месси и Роналду. Известна сборная 2021 года по версии L'Equipe
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Журнал L’Equipe опубликовал символическую сборную лучших игроков 2021 года.

В список не вошли форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, а также обладатель Золотого мяча 2021 года Лионель Месси.

Сборная года:
Вратарь: Эдуар Менди («Челси»).
Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Маркиньос (ПСЖ) и Тео Эрнандес («Милан»).
Центральные полузащитники: Нголо Канте и Жоржиньо (оба — «Челси»).
Вингеры: Мохамед Салах («Ливерпуль») и Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»).
Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария») и Карим Бензема («Реал»).

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Источник — L'Equipe

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