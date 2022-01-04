Без Месси и Роналду. Известна сборная 2021 года по версии L'Equipe

Журнал L’Equipe опубликовал символическую сборную лучших игроков 2021 года.
В список не вошли форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, а также обладатель Золотого мяча 2021 года Лионель Месси.
Сборная года:
Вратарь: Эдуар Менди («Челси»).
Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Маркиньос (ПСЖ) и Тео Эрнандес («Милан»).
Центральные полузащитники: Нголо Канте и Жоржиньо (оба — «Челси»).
Вингеры: Мохамед Салах («Ливерпуль») и Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»).
Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария») и Карим Бензема («Реал»).
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Источник — L'Equipe
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