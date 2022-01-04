Коутиньо готов в ближайшее время покинуть Барселону

Полузащитник Филиппе Коутиньо готов покинуть «Барселону» только на определенных условиях.

Как сообщает испанская пресса, что бразилец согласится уйти только в клуб АПЛ или Серии А. Он не собирается ехать на заработки в экзотические лиги.

В этом сезоне 29-летний атакующий полузащитник принял участие в 16 матчах в составе «Барселоны» и забил 2 гола.

Ранее сообщалось, что Коутиньо может продолжить карьеру в Бразилии.