Коутиньо готов в ближайшее время покинуть Барселону

Полузащитник Филиппе Коутиньо готов покинуть «Барселону» только на определенных условиях.
Как сообщает испанская пресса, что бразилец согласится уйти только в клуб АПЛ или Серии А. Он не собирается ехать на заработки в экзотические лиги.
В этом сезоне 29-летний атакующий полузащитник принял участие в 16 матчах в составе «Барселоны» и забил 2 гола.
Ранее сообщалось, что Коутиньо может продолжить карьеру в Бразилии.
Источник — AS
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