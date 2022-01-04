Калинина уступила шестой сеяной на старте турнира в Мельбурне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила выступление на турнире Melbourne Summer Set 2.
Калинина в первом круге основной сетки проиграла в двох сетах Кларе Таусон из Дании.
Мельбурн. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Клара Таусон (Дания, 6) – 5:7, 3:6
Напомним, ранее Цуренко не смогла выиграть финал квалификации.
Источник — Sport.ua
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