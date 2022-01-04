Мельбурн. Цуренко не смогла выиграть финал квалификации

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№118 WTA) проиграла в финале квалификации турнира WTA 250 в Мельбурне.



В матче против Александры Саснович из Беларуси (№107 WTA) украинка сумела хорошо побороться только в первой партии.



Мельбурн. Финал квалификации

Леся Цуренко (Украина) – Александра Саснович (Беларусь) – 5:7, 1:6



Это была пятая встреча теннисисток, Саснович выиграла последние три.