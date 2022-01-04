Мельбурн. Цуренко не смогла выиграть финал квалификации

Леся в третий раз подряд уступила Александре Саснович из Беларуси

  • 04.01.2022 05:23
  • 327 просмотров
  • 1 комментарий
Мельбурн. Цуренко не смогла выиграть финал квалификации
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№118 WTA) проиграла в финале квалификации турнира WTA 250 в Мельбурне.
 
В матче против Александры Саснович из Беларуси (№107 WTA) украинка сумела хорошо побороться только в первой партии.
 
Мельбурн. Финал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Александра Саснович (Беларусь) – 5:7, 1:6
 
Это была пятая встреча теннисисток, Саснович выиграла последние три.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Fanat230784
    Fanat230784, 04.01.2022 06:53
    0
    Старт наших тенісисток краще не придумаєш(((
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