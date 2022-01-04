Не только Шахтер. У Аякса есть еще два предложения по Нересу

Нидерландский «Аякс» хочет в январе или летом продать своего 24-летнего вингера Давида Нереса, который после ярких дебютных сезонов начал испытывать проблемы и перестал демонстрировать прежнюю эффективность.

Одним из ключевых претендентов на Нереса ныне считается донецкий «Шахтер», который готов предложить за игрока 15 миллионов евро и оставить «Аяксу» часть экономических прав.

Однако «Шахтер» - не единственный клуб, которому интересен Нерес. Также на бразильца претендуют еще два неназванных клуба, а потому «горнякам» сперва предстоит выиграть конкуренцию за право подписания бразильца.

Напомним, ранее сообщалось, что Давид Нерес не прочь продолжить карьеру в «Шахтере».