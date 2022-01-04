Не только Шахтер. У Аякса есть еще два предложения по Нересу

Бразильский вингер вскоре покинет амстердамский клуб

  • 04.01.2022 09:35
  • 1230 просмотров
  • 2 комментария
Не только Шахтер. У Аякса есть еще два предложения по Нересу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

Нидерландский «Аякс» хочет в январе или летом продать своего 24-летнего вингера Давида Нереса, который после ярких дебютных сезонов начал испытывать проблемы и перестал демонстрировать прежнюю эффективность.

Одним из ключевых претендентов на Нереса ныне считается донецкий «Шахтер», который готов предложить за игрока 15 миллионов евро и оставить «Аяксу» часть экономических прав.

Однако «Шахтер» - не единственный клуб, которому интересен Нерес. Также на бразильца претендуют еще два неназванных клуба, а потому «горнякам» сперва предстоит выиграть конкуренцию за право подписания бразильца.

Напомним, ранее сообщалось, что Давид Нерес не прочь продолжить карьеру в «Шахтере».

Источник — Voetbal International

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Андрій Машко
    online
    Андрій Машко, 04.01.2022 09:47
    +1
    Чергові придумані новини від сайту)))
    Ссылка
    vittroy
    vittroy, 04.01.2022 10:27
    0
    Андрій Машко, 04.01.2022 09:47
    Чергові придумані новини від сайту)))
    Як і більшість новин
    Ссылка
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