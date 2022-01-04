Кавани провел 50-й матч в составе Манчестер Юнайтед

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани принял участие в матче 21-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (0:1).
Эта игра стала для уругвайца 50-й за карьеру в составе МЮ. Форвард забил 19 голов и отдал 6 результативных передач в матчах за английских клуб.
Ранее сообщалось, что «Коринтианс» включился в борьбу за Кавани.
Источник — Sport.ua
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