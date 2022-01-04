Кавани провел 50-й матч в составе Манчестер Юнайтед

Юбилейным стал матч против «Вулверхэмптона»

  • 04.01.2022 09:16
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Кавани провел 50-й матч в составе Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эдинсон Кавани

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани принял участие в матче 21-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (0:1).

Эта игра стала для уругвайца 50-й за карьеру в составе МЮ. Форвард забил 19 голов и отдал 6 результативных передач в матчах за английских клуб.

Ранее сообщалось, что «Коринтианс» включился в борьбу за Кавани.

Источник — Sport.ua

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