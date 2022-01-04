Кавани провел 50-й матч в составе Манчестер Юнайтед

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани принял участие в матче 21-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (0:1).

Эта игра стала для уругвайца 50-й за карьеру в составе МЮ. Форвард забил 19 голов и отдал 6 результативных передач в матчах за английских клуб.

Ранее сообщалось, что «Коринтианс» включился в борьбу за Кавани.