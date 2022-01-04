Усиление для Шевченко. Дженоа пытается арендовать Миранчука у Аталанты

Российского хавбека хочет видеть в своей команде лично главный тренер

  • 04.01.2022 08:57
  • 1065 просмотров
  • 3 комментария
Усиление для Шевченко. Дженоа пытается арендовать Миранчука у Аталанты
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Миранчук

26-летний хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Дженоа» Андрея Шевченко.

Генуэзский клуб работает над арендой россиянина и уже ведет переговоры с бергамасками. Миранчука хочет видеть в своей команде сам главный тренер.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2021 года. В этом сезоне Алексей провел за клуб 12 матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, что «Дженоа» Шевченко подпишет еще одного защитника.

Источник — твиттер Фабрицио Романо

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 04.01.2022 09:57
    +2
    Чушь какая-то. Дженоа позарез нужны лидеры, те, кто борются за каждый мяч. Миранчук просто хороший парень, он исчезает на поле, характером для Серии А не вышел.
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    Mykola_nik
    Mykola_nik, 04.01.2022 09:11
    +1
    Грає як Супряга
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    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 04.01.2022 10:12
    0
    Запоребрикоязичний конгломерат хочуть зібрати в Серії А. Почали з тренера, тепер увесь зауральський непотріб + недоросів туди стягувати будуть.... P.S. в Міранчука не вірю, за нього платили немалі гроші, оренда їх не відібє, з більшою ймовірністю Ковалена орендують!
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