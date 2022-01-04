Усиление для Шевченко. Дженоа пытается арендовать Миранчука у Аталанты

26-летний хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Дженоа» Андрея Шевченко.
Генуэзский клуб работает над арендой россиянина и уже ведет переговоры с бергамасками. Миранчука хочет видеть в своей команде сам главный тренер.
Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2021 года. В этом сезоне Алексей провел за клуб 12 матчей и забил один гол.
Ранее сообщалось, что «Дженоа» Шевченко подпишет еще одного защитника.
Источник — твиттер Фабрицио Романо
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