Усиление для Шевченко. Дженоа пытается арендовать Миранчука у Аталанты

26-летний хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Дженоа» Андрея Шевченко.

Генуэзский клуб работает над арендой россиянина и уже ведет переговоры с бергамасками. Миранчука хочет видеть в своей команде сам главный тренер.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2021 года. В этом сезоне Алексей провел за клуб 12 матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, что «Дженоа» Шевченко подпишет еще одного защитника.