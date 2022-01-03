Остался медосмотр. Дженоа Шевченко подпишет еще одного защитника

Лео Эстигор продолжит карьеру в итальянском клубе

  • 03.01.2022 20:51
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Остался медосмотр. Дженоа Шевченко подпишет еще одного защитника
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний норвежский центральный защитник Лео Эстигор, чей контракт принадлежит «Брайтону» и который в текущем сезоне защищает цвета «Сток Сити» на правах аренды, перейдет в итальянский «Дженоа».

Арендное соглашение, рассчитанное до конца мая, будет прекращено досрочно. Для перехода в «Дженоа» Лео нужно только успешно пройти медосмотр.

Эстигор выступает за «Брайтон» с лета 2018 года после перехода из «Мольде» за €110 тысяч. В текущем сезоне Лео провел за «Сток Сити» 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Контракт футболиста с «Брайтоном» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость Эстигора составляет €3 миллиона.

Ранее футбольный клуб «Дженоа», который возглавляет известный украинский специалист Андрей Шевченко, подписал защитника «Янг Бойз» Сильвана Хефти.

Источник — Gazzetta dello Sport

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