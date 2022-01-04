Аделаида. Надежда Киченок стартовала с победы над второй сеяной парой

Украинская теннисистка Надежда Киченок победно стартовала в парном разряде соревнований WTA 500 в Аделаиде.
В матче первого круга украинка и Саня Мирза из Индии обыграли вторых сеяных Габриэлу Дабровски и Джулиану Олмос (Канада/Мексика).
Аделаида. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Саня Мирза – Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос – 1:6, 6:3, 10-8
В следующем раунде Киченок и Мирза сразятся с победительницами матча Присцилла Хон / Шарлотт Кемпенарс-Поч – Шелби Роджерс / Хизер Вотсон.
Источник — Sport.ua
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