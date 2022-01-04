В матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу «Атлетик» на выезде обыграл «Осасуну». Три гола на счету Ойана Сансета.
События матча
|90'
|Эсекьель Авила (Осасуна) получает красную карточку.
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Кике Гарсия (Осасуна).
Источник — Sport.ua
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