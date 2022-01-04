Киченок / Мирза – Дабровски / Олмос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Четвертого января украинская теннисистка Надежда Киченок стартует в парном разряде соревнований WTA 500 в Аделаиде.
Украинка и Саня Мирза из Индии в первом круге сразятся со вторыми сеяными Габриэлой Дабровски и Джулианой Олмос.
Встреча состоится первым запуском на корте Корт №4, начало матча в 02:30 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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