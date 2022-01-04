В матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу «Вильярреал» дома разгромил «Леванте» со счетом 5:0.
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Херард Морено (Вильярреал).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Ману Тригерос (Вильярреал).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Херард Морено (Вильярреал).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Пау Торрес (Вильярреал).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Булайе Диа (Вильярреал).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.