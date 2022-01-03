Испанское убийство. Вильярреал всухую уничтожил Леванте

В поединке 19-го тура чемпионата Испании по футболу «Вильярреал» дома разгромил «Леванте» со счетом 5:0.
Дублем отметился Жерар Морено, который забил на 37-й и 79-й минутах встречи.
«Вильярреал» — «Леванте» — 5:0
Голы: Диа, 8, Пау Торрес, 13, Жерар Морено, 37, 79, Тригерос, 74
«Вильярреал»: Рульи, Орье, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Чуквуэзе (Пино, 73), Мойсес Гомес (Альберто Морено, 73), Иборра, Тригерос (Карло Адриано, 84), Жерар Морено (Раба, 80), Диа (Джексон, 81).
«Леванте»: Фернандес, Дуарте, Везу, Клерк (Энрик Франкеса, 59), Барди (Робер, 78), Кампанья, Радоя (Мальса, 59), Мелеро (Мартинес, 59), Пубиль, Рохер Марти, Де Фрутос (Дани Гомес, 78).
Предупреждения: Барди (4), Орье (10), Клерк (47), Иборра (50), Тригерос (76).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.