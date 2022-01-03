ФОТО. Динамо в моем сердце. Миколенко обратился к братьям Суркисам

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко, который на днях перешел из «Динамо» в английский клуб, обратился со словами благодарности к братьям Суркисам.

Миколенко написал в соцсети Instagram: «Огромные слова благодарности Григорию Михайловичу и Игорю Михайловичу! За доверие, уверенность и все условия для роста. В моем сердце всегда будет «Динамо», в моей памяти всегда будет признательность за вашу помощь. Желаю вам и команде новых побед, удачи и оставаться лучшей командой Украины!»

1 января «Эвертон» официально объявил о трансфере игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко. Защитник подписал с английским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.