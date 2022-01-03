Годин ведет переговоры с Атлетико Минейро

35-летний уругвайский защитник «Кальяри» Диего Годин ведет переговоры с бразильским клубом «Атлетико Минейро». Бразильский клуб готов предложить футболисту контракт сроком на один сезон.

Ранее Годин заявил, что покинет «Кальяри» в январе. Клуб отстранил футболиста от участия во всех турнирах.

Диего перешел в «Кальяри» в сентябре 2020 года из миланского «Интера» в качестве свободного агента. В текущем сезоне футболист провел за клуб 12 матчей во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи.

Контракт Година с «Кальяри» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €1 миллион.