ЦИТАИШВИЛИ: «Возвращаюсь в Киев. Решение о моем будущем примет Динамо»

Футболист не подтвердил свой возможный переход в словацкий «Слован»

  • 03.01.2022 21:23
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ЦИТАИШВИЛИ: «Возвращаюсь в Киев. Решение о моем будущем примет Динамо»
© Instagram. Георгий Цитаишвили

21-летний грузинский полузащитник киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили прокомментировал информацию о том, что словацкий «Слован» сделал киевскому клубу предложение о переходе футболиста за €2 миллиона. Первую часть текущего сезона Георгий провел в одесском «Черноморце» на правах аренды.

«Разговоров много, вариантов может быть много. Но ничего не могу сказать, потому что решение о моем будущем будет принимать руководство киевского «Динамо».

Могу только сказать, что после отпуска возвращаюсь в Киев, а что будет дальше, узнаю уже там.

«Черноморец»? Я давно не играл, и это был мой первый стабильный сезон за четыре года. Для меня это было важно. Но я бы не сказал, что там сильно раскрылся и почувствовал себя в великолепной форме. Я слишком долго не играл, поэтому надо еще время, чтобы полностью вернуть свой уровень футбола. Но я рад, что был в «Черноморце» и работал с Юрием Морозом. Он — отличный тренер и человек. В любом случае, этот период пошел мне на пользу», — заявил Цитаишвили.

В текущем сезоне Георгий провел за «Черноморец» 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

В активе футболиста 5 матчей за национальную сборную Грузии.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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