ОФИЦИАЛЬНО. Монако возглавил экс-тренер Малиновского и Соболя

«Монако» официально сообщил о назначении Филиппа Клемана на пост главного тренера. Контракт рассчитан на три года.

На посту главного тренера «Монако» 47-летний бельгиец заменил Нико Ковача, который был уволен 1 января.

До этого Клеман в качестве тренера работал только в Бельгии. В 2017 – 2019 годах он возглавлял «Генк» и работал с Русланом Малиновским, а до перехода в «Монако» работал с «Брюгге» Эдуарда Соболя.