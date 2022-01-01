ОФИЦИАЛЬНО. Монако уволил наставника команды. Шестое место не устраивает

Клуб Лиги 1 «Монако» официально сообщил, что хорватский специалист Нико Ковач уволен с поста главного тренера.

К матчу Кубка Франции против «Кевийи», который пройдет 2 января, команду будет готовить Стефан Надо.

Ковач пришел в «Монако» летом 2020 года и вывел команду на третье место в чемпионате Франции. Ковач провел 74 матча (43 победы, 15 ничьих, 16 поражений).

Путь в групповой раунд Лиги чемпионов монегаскам преградил донецкий «Шахтер», который обыграл соперника в квалификации.

После 19 туров «Монако» набрал 29 очков и занимает 6-е место во французской Лиге 1. Скорее всего, команду возглавит Филипп Клеман, который с 2019 года является главным тренером бельгийского «Брюгге».