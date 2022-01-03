Леонид БУРЯК: «Потеря Миколенко ощутима для Динамо»

Киевской команде понадобится время, чтобы компенсировать уход футболиста, уверен специалист

  • 03.01.2022 18:55
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Леонид БУРЯК: «Потеря Миколенко ощутима для Динамо»
© ФК Эвертон. Виталий Миколенко

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Леонид Буряк поделился мнением о том, насколько уход 22-летнего украинского защитника Виталия Миколенко в «Эвертон» ослабит киевскую команду.

«Сможет ли Дубинчак стать заменой Миколенко? Об этом рано говорить. «Динамо» — это непростая команда, уровню которой нужно соответствовать. Надо иметь соответствующие кондиции, чтобы играть за «бело-синих». В разное время немало бывших игроков динамовского дубля, которых считали перспективными, так и не пробились в основу первой команды. Что касается потери Миколенко, то для любой команды уход игрока такого уровня ощутим. Понадобится время, чтобы это компенсировать», — считает Буряк.

Источник — zbirna.com

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