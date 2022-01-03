Александр ХАЦКЕВИЧ: «Миколенко – молодец. У него все получится»

Бывший наставник «Динамо» Киев Александр Хацкевич прокомментировал трансфер Виталия Миколенко в «Эвертон»:
«Миколенко — молодец. Очень рад за него, общался с ним пару дней назад. Это очень большой шаг в его карьере, в таком возрасте уехать.
Помню те два года, когда мы вместе работали. Поблагодарили друг друга. Мне очень приятно. Конечно, у него все получится. Зная Виталия, его характер и потенциал, который он еще не раскрыл полностью. Так что у него все будет супер».
Источник — Sportarena
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