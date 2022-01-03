Кристиан ВИЛЬЯГРА: «Лучшие годы карьеры провел в Металлисте»

Бывший защитник харьковской команды приедет в Украину на Metalist All-Star Game

  • 03.01.2022 18:34
  • 483 просмотра
  • 1 комментарий
Кристиан ВИЛЬЯГРА: «Лучшие годы карьеры провел в Металлисте»
© ФК Металлист. Кристиан Вильягра

28 мая на главной спортивной арене Харькова пройдет уникальный матч — Metalist All-Star Game, в котором сразятся нынешняя команда и «Металлист» образца 2005–2013 годов.

Проект Metalist All-Star Game продолжает знакомить болельщиков с участниками предстоящего события. После Клейтона Шавьера на очереди правый защитник команды Кристиан Вильягра, который в декабре в возрасте 35 лет объявил о завершении игровой карьеры.

— Кристиан, насколько сложно далось вам это решение?
— Честно говоря, больше не видел себя в профессиональном футболе. Конечно, решение было непростым, но оно назревало, поэтому спокойно его принял.

— Решили, чем будете заниматься дальше?
— Мои планы на будущее связаны не только с футболом. Хочу остаться в этой сфере, но параллельно у меня есть планы по поводу бизнеса, не связанные со спортом.

— Получили приглашение на All-Star Game, можно ждать вас в Харькове?
— Да, рад был получить письмо, планирую приехать. Идея провести такой символический матч просто прекрасная, особенно для фанатов «Металлиста». Хочу поблагодарить Александра Ярославского и Евгения Красникова за приглашение!

— Следите за «Металлистом»?
— Да, я подписан на клубные интернет-страницы, так что в курсе всех новостей. Рад, что такой сильный украинский клуб возвращается в Премьер-Лигу, и не сомневаюсь, что скоро вновь увижу «Металлист» в еврокубках.

— Какие самые яркие моменты вы пережили с харьковским клубом?
— Их было очень много. Лучшие годы своей карьеры провел именно в «Металлисте». Это было чудесное время. «Металлист» составлял конкуренцию «Шахтеру» и «Динамо» и добывал много ярких побед на международной арене.

— Вспомните самые памятные матчи за «Металлист».
— Против «Олимпиакоса» в Греции, когда мне удалось забить, и мы победили 2:1. C таким же счетом «Металлист» однажды обыграл «Шахтер» на «Донбасс Арене», и я тогда тоже забил. Вообще хочу отметить, что игры против «Шахтера» и «Динамо» всегда были жаркими и интересными.

— Тот «Металлист» был сильнее вашего родного «Росарио Сентраля»?
— Правда в том, что обе команды были очень сильными. «Металлист» был действительно невероятно сильной командой.

— С кем из бывших одноклубников сейчас на связи?
— С Эдмаром, Тайсоном, Кристальдо и Чако Торресом.

— Будем рады видеть вас 28 мая в Харькове!
— Спасибо! Я очень скучаю по Харькову, болельщикам. Никогда не забуду эти счастливые годы.

Источник — ФК Металлист

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 03.01.2022 18:58
    0
    Скорей бы уже 28 мая
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