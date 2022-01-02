Клейтон ШАВЬЕР: «С удовольствием прилечу в Харьков на «Матч всех звезд»

Экс-полузащитник харьковского «Металлиста» Клейтон Шавьер поделился ожиданиями от Metalist All-Star Game, который состоится в мае.

– Безумно рад получить приглашение от Александра Ярославского на такой прекрасный матч и, конечно, прилечу в Харьков 28 мая. С удовольствием повидаюсь с друзьями, президентом и болельщиками «Металлиста».

– Как думаете, ваша команда сможет победить «Металлист» нынешнего образца?

– Я верю, что это будет отличная игра. Кто победит? Рано пока загадывать. (Смеется.)

– Что бы вы хотели пожелать харьковским болельщикам?

– Хочу пожелать всего наилучшего всей огромной харьковской семье — игрокам, фанатам, президенту Александру Ярославскому. Я пережил с «Металлистом» самые яркие и незабываемые моменты своей карьеры. Это было прекрасное время!

– Где и как планируете встретить Новый год?

– Встречу этот праздник в кругу семьи в моем родном городе Сан-Жозе-да-Тапера. От всей души поздравляю Харьков с Новым годом. Желаю мира, добра, счастья, успехов и реализации задуманного. Пусть 2022 год принесет только хорошие события и подарит яркие, душевные воспоминания. Всех обнимаю, с праздником!