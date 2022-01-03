Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Будущее Мбаппе? Многое зависит от Реала»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино оценил шансы на то, что Килиан Мбаппе останется в клубе:
«Решения продления контракта в футболе могут повлиять на вас только в том случае, если вы недостаточно зрелы. Мбаппе зрелый.
Будем надеяться, что в этом году Килиан продолжит работать так же хорошо, как и в прошлом, и что он примет решение продлить контракт. ПСЖ хочет, чтобы Мбаппе остался на долгие годы, но многое зависит и от Реала, так как в этом участвуют две стороны».
Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце сезона. «Реал» считается главным претендентом на игрока.
Сам Мбаппе ранее пообещал закончить сезон в ПСЖ.
Источник — Marca
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