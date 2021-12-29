Килиан МБАППЕ: «Я закончу сезон в ПСЖ»

Форвард не сменит клуб по ходу сезона

  • 29.12.2021 12:51
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Килиан МБАППЕ: «Я закончу сезон в ПСЖ»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что не покинет клуб по ходу сезона:

«В ПСЖ я действительно счастлив и закончу сезон именно здесь. Мы сделаем все, чтобы выиграть Лигу чемпионов, Лигу 1 и Кубок Франции. Моя цель — делать счастливыми болельщиков ПСЖ.

Я всегда был честен перед болельщиками и отдал им все, что у меня есть — мое сердце.  Нам пора повысить планку и взять Лигу чемпионов. Наступает самая ответственная часть сезона».

Напомним, контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце текущего сезона. Форвардом активно интересуется «Реал».

Ранее Мбаппе выступил против проведения чемпионата мира раз в два года.

Источник — CNN

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