Килиан МБАППЕ: «ЧМ раз в два года? Он превратится в обычный турнир»

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе раскритиковал идею ФИФА проводить чемпионат мира раз в два года:

«Чемпионат мира каждые два года? Я не могу сказать, правильно это или неправильно. ЧМ – это нечто уникальное, что случается каждые четыре года. Если мы будем проводить его каждые два года, он превратится в обычный турнир.

Я согласен с Робертом, мы и так уже играем 60 матчей в год и проводим много турниров. Мы любим играть, но это слишком много. Если вы хотите видеть качественный футбол, нужно позволить игрокам отдыхать. Мы должны думать о качестве и уважать здоровье игроков».

Ранее Мбаппе рассказал о своих планах на 2022 год.