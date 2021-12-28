Килиан МБАППЕ: «ЧМ раз в два года? Он превратится в обычный турнир»

Форвард ПСЖ – против реформы от ФИФА

  • 28.12.2021 13:34
  • 346 просмотров
  • 1 комментарий
Килиан МБАППЕ: «ЧМ раз в два года? Он превратится в обычный турнир»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе раскритиковал идею ФИФА проводить чемпионат мира раз в два года:

«Чемпионат мира каждые два года? Я не могу сказать, правильно это или неправильно. ЧМ – это нечто уникальное, что случается каждые четыре года. Если мы будем проводить его каждые два года, он превратится в обычный турнир.

Я согласен с Робертом, мы и так уже играем 60 матчей в год и проводим много турниров. Мы любим играть, но это слишком много. Если вы хотите видеть качественный футбол, нужно позволить игрокам отдыхать. Мы должны думать о качестве и уважать здоровье игроков».

Ранее Мбаппе рассказал о своих планах на 2022 год.

Источник — ESPN

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Евгений Кедров
    Евгений Кедров, 28.12.2021 14:06
    -1
    Верная мысль. К тому же, а что будет с чемпионатами Европы, Америки...? Дурня, короче говоря. Йолопы, напридумывают хрень всякую и сиди комментируй эту гадость, достали. Чеферин, перестань курить всякую траву. Сядь лучше на кокс.
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