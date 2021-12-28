МБАППЕ: «В 2022 году хочу выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат мира»

Французский нападающий поставил перед собой амбициозные цели

  • 28.12.2021 08:39
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МБАППЕ: «В 2022 году хочу выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат мира»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

23-летний форвард французского ПСЖ и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе назвал цели на 2022 год и поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Единственное, что я могу спрогнозировать в матче «Реал» – ПСЖ – это победа ПСЖ. Это будет сложная игра, но в 2022 году я хочу выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат мира», - сказал Мбаппе.

Напомним, сборная Франции, в которой выступает Мбаппе, напрямую вышла в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

Источник — Sky Sports

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