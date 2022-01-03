Ди Мария был предложен Интеру, миланцы отказались

Контракт Анхеля Ди Марии с ПСЖ истекает в конце нынешнего сезона и до сих пор не продлен. Переговоры между игроком и клубом застопорились.

Агент Ди Марии предложил услуги игрока миланскому «Интеру», однако чемпионы Италии ответили, что подписание 33-летнего аргентинца не является для них приоритетом.

В нынешнем сезоне на счету Ди Марии 3 гола и 5 ассистов в 16 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.

В прошлом году сообщалось о том, что Ди Мария намерен покинуть ПСЖ после ЧМ-2022.