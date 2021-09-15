Ди Мария намерен покинуть ПСЖ после ЧМ-2022

Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария не планирует завершать карьеру в своем нынешнем клубе. Он хочет вернуться в Аргентину после чемпионата мира-2022.

Ди Мария хочет завершить карьеру в своем родном клубе, «Росарио Сентраль», за который он выступал до 2007 года.

За ПСЖ Ди Мария выступает с лета 2015 года. Контракт 33-летнего аргентинца с ПСЖ истекает в конце нынешнего сезона, но в нем есть опция продления еще на год.