Ди Мария намерен покинуть ПСЖ после ЧМ-2022

Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария не планирует завершать карьеру в своем нынешнем клубе. Он хочет вернуться в Аргентину после чемпионата мира-2022.
Ди Мария хочет завершить карьеру в своем родном клубе, «Росарио Сентраль», за который он выступал до 2007 года.
За ПСЖ Ди Мария выступает с лета 2015 года. Контракт 33-летнего аргентинца с ПСЖ истекает в конце нынешнего сезона, но в нем есть опция продления еще на год.
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Источник — ESPN
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