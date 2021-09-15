Ди Мария намерен покинуть ПСЖ после ЧМ-2022

Аргентинец хочет завершить карьеру в родном «Росарио»

  • 15.09.2021 19:53
  • 576 просмотров
  • 1 комментарий
Ди Мария намерен покинуть ПСЖ после ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария не планирует завершать карьеру в своем нынешнем клубе. Он хочет вернуться в Аргентину после чемпионата мира-2022.

Ди Мария хочет завершить карьеру в своем родном клубе, «Росарио Сентраль», за который он выступал до 2007 года.

За ПСЖ Ди Мария выступает с лета 2015 года. Контракт 33-летнего аргентинца с ПСЖ истекает в конце нынешнего сезона, но в нем есть опция продления еще на год.

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Источник — ESPN

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    manticora1990
    online
    manticora1990, 15.09.2021 20:19
    0
    будет 35.. пора уже спать...
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