ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала форварда Лилля

«Фиорентина» официально сообщила о трансфере форварда «Лилля» Жонатана Иконе. Контракт рассчитан до лета 2026 года, Иконе будет выступать под 11-м номером.

Сумма трансфера не сообщается, но, по информации СМИ, она составила 14 миллионов евро плюс 1 миллион бонусов.

В нынешнем сезоне на счету Иконе всего 2 гола и 2 ассиста в 25 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Transfermarkt оценивает 23-летнего форварда в 22 миллиона евро.