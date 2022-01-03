ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала форварда Лилля

Жонатан Иконе продолжит карьеру в Серии А

  • 03.01.2022 15:04
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ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина подписала форварда Лилля
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жонатан Иконе

«Фиорентина» официально сообщила о трансфере форварда «Лилля» Жонатана Иконе. Контракт рассчитан до лета 2026 года, Иконе будет выступать под 11-м номером.

Сумма трансфера не сообщается, но, по информации СМИ, она составила 14 миллионов евро плюс 1 миллион бонусов.

В нынешнем сезоне на счету Иконе всего 2 гола и 2 ассиста в 25 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Transfermarkt оценивает 23-летнего форварда в 22 миллиона евро.

Источник — ФК Фиорентина

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