Жоан ЛАПОРТА: «Холанд? Барселона возрождается, готовьтесь»

Президент «Барселоны» обещает громкие трансферы

  • 03.01.2022 14:46
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Жоан ЛАПОРТА: «Холанд? Барселона возрождается, готовьтесь»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил вероятность подписания форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда:

«Я не хочу говорить о конкретных игроках. Это не идет нам на пользу, потому что разговоры повышают их стоимость.

Мы работаем над усилением тех позиций, о которых просит тренер. «Барса» – это эталон на рынке. Мы работаем над усилением состава и скоро увидим, как «Барса» возрождается.

Мы до сих пор являемся силой на трансферном рынке. Все должны подготовиться, потому что мы вернулись. Мы – образец. Это подтверждается тем, что Ферран сейчас здесь. Мы возвращаемся».

Сейчас главным претендентом на Холанда называется «Реал» Мадрид. «Барселона» ранее договорилась об аренде Альваро Мораты.

Источник — Marca

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