ФРАНКОВ: «Миколенко? За 2 недели и медведь пару фраз на инглише выучил бы»

Футбольный журналист Артем Франков высказался по поводу первого интервью украинского защитника Виталия Миколенко в «Эвертоне», которое тот дал, чередуя украинский, русский и ломаный английский языки:

«К сожалению, это вечная тема и, помимо всего прочего, ответ на вечный вопрос: «Почему великий Лобановский не получил приглашения от приличного западного клуба?» Почему, в конце концов, не востребованы наши тренеры, убежденные, что методически они подготовлены как никто в мире (и поэтому нечего тут делать всяким)? Почему испытывают невыносимые сложности с продвижением по категориям наши арбитры?

Я не хочу сказать, что это единственная проблема. Но ответ на все вопросы один и тот же - да что ж вам мешало-то хотя бы английский выучить? Я уж не говорю на университетском – на школьном уровне?!

Да за две недели медведь бы несколько фраз на инглише выучил, не говоря уж о статье из Википедии об истории своего клуба! Йохан Кройф по пришествии в «Барсу» к журналистам по-каталонски обратился, влюбив народ в себя раз и навсегда!

Более того, я уверен, что историю «Динамо» они знают ровно в той же степени, и мой совет-пожелание Игорю Михайловичу Суркису – пусть в шутку, но провести тестирование своих игроков, разделив, естественно, легионеров и украинцев. (Кстати, не факт, что вторые будут лучше, «обизнаннее».) С простенькими вопросами – основание, первое чемпионство, первый кубок, сколько всего было, обладатели Золотого мяча, Кубки кубков, знатные ветераны. Ну и сколько у футбола правил, чего уж там. Тоже полезное знание.

P.S. Версию о том, что Миколенко принципиально давал интервью на украинском языке, из патриотических соображений, оценил. Оцените и вы. А сторонники этой версии множатся. Добавлю: а на х***а патриоту знать, что клубное прозвище «Ириски»? Не нужно оно ему.

Это ничуть не отменяет и не мешает желать Виталию всяческих успехов на новом месте и вообще в британском футболе. Более того, все сказанное по языку – очевиднейшие вещи из разряда дважды два четыре (Коноплянка тому примером). И о том, что хорошее начало полдела откачало. И о том, что уважение к традициям и обычаям «чужого монастыря» – непременное условие комфортной жизни в этом монастыре».

Напомним, 1 января «Эвертон» официально объявил о трансфере игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко. Защитник подписал с английским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

ВИДЕО. Первое интервью Виталия Миколенко в «Эвертоне»