ФРАНКОВ: «Миколенко? За 2 недели и медведь пару фраз на инглише выучил бы»

Миколенко дал интервью, чередуя украинский, русский и ломаный английский

  • 03.01.2022 14:40
  • 4657 просмотров
  • 17 комментариев
ФРАНКОВ: «Миколенко? За 2 недели и медведь пару фраз на инглише выучил бы»
© ФК Эвертон. Виталий Миколенко

Футбольный журналист Артем Франков высказался по поводу первого интервью украинского защитника Виталия Миколенко в «Эвертоне», которое тот дал, чередуя украинский, русский и ломаный английский языки:

«К сожалению, это вечная тема и, помимо всего прочего, ответ на вечный вопрос: «Почему великий Лобановский не получил приглашения от приличного западного клуба?» Почему, в конце концов, не востребованы наши тренеры, убежденные, что методически они подготовлены как никто в мире (и поэтому нечего тут делать всяким)? Почему испытывают невыносимые сложности с продвижением по категориям наши арбитры?

Я не хочу сказать, что это единственная проблема. Но ответ на все вопросы один и тот же - да что ж вам мешало-то хотя бы английский выучить? Я уж не говорю на университетском – на школьном уровне?!

Да за две недели медведь бы несколько фраз на инглише выучил, не говоря уж о статье из Википедии об истории своего клуба! Йохан Кройф по пришествии в «Барсу» к журналистам по-каталонски обратился, влюбив народ в себя раз и навсегда!

Более того, я уверен, что историю «Динамо» они знают ровно в той же степени, и мой совет-пожелание Игорю Михайловичу Суркису – пусть в шутку, но провести тестирование своих игроков, разделив, естественно, легионеров и украинцев. (Кстати, не факт, что вторые будут лучше, «обизнаннее».) С простенькими вопросами – основание, первое чемпионство, первый кубок, сколько всего было, обладатели Золотого мяча, Кубки кубков, знатные ветераны. Ну и сколько у футбола правил, чего уж там. Тоже полезное знание.

P.S. Версию о том, что Миколенко принципиально давал интервью на украинском языке, из патриотических соображений, оценил. Оцените и вы. А сторонники этой версии множатся. Добавлю: а на х***а патриоту знать, что клубное прозвище «Ириски»? Не нужно оно ему.

Это ничуть не отменяет и не мешает желать Виталию всяческих успехов на новом месте и вообще в британском футболе. Более того, все сказанное по языку – очевиднейшие вещи из разряда дважды два четыре (Коноплянка тому примером). И о том, что хорошее начало полдела откачало. И о том, что уважение к традициям и обычаям «чужого монастыря» – непременное условие комфортной жизни в этом монастыре».

Напомним, 1 января «Эвертон» официально объявил о трансфере игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко. Защитник подписал с английским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

ВИДЕО. Первое интервью Виталия Миколенко в «Эвертоне»

Источник — Telegram

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    DmitrySviridon
    DmitrySviridon, 03.01.2022 15:01
    +4
    Миколенко нужно жить с учителем Английского и всюду с ним ходить и учить!
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    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 03.01.2022 15:18
    +3
    Вопрос редакции - зачем выкладывать интервью больного на голову, который в футболе к тому же валенок? Только потому что в дремучии времена когда не было интернета у него свой журнал был и он там ересь нес?
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    kolezey-2
    kolezey-2, 03.01.2022 15:33
    +2
    мне интересно сколько языков знает Франков
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    Nomad
    Nomad, 03.01.2022 15:56
    +1
    А что там знать? Привет! Мяч, нога, вперёд, назад, лево, право, выше, ниже, чай, завтрак, гуд бай.
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    zelia73
    online
    zelia73, 03.01.2022 15:52
    +1
    пан франков--а сколько вы прожили в украине---не слышал от вас не одной фразы на родном языке
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    Dmitry Ugarov
    online
    Dmitry Ugarov, 03.01.2022 15:40
    +1
    Суть статьи: Франков - интеллектуал об английском
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    Умник
    Умник, 03.01.2022 15:34
    +1
    ENJOY--, 03.01.2022 15:22
    У тебя другая информация!?
    Когда человек в Инстаграмме пишет на английском.
    Странно получается, не состыковка.
    Кстати он на украинском языке говорил.
    На родном. Английский надо не просто знать. Им ещё нужно грамотно ответить.
    Первая пресуха должна быть прежде всего грамотная.
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    Умник
    Умник, 03.01.2022 15:09
    +1
    А вы уверены что он его не знает?))))
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    Доброгорский Юрий
    Доброгорский Юрий, 03.01.2022 15:01
    +1
    На чем еще хайпануть Франкову как не на интеллекте...
    А на ком еще хайпануть Франкову как не на Миколенко...
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    Tridentglory
    Tridentglory, 03.01.2022 16:03 (изменен)
    0
    В 22 може заграти... Але дуже він соромязливий. Тяжко буде після нашої тягомутини, але шанс є. Бо молодий. Я б давне не більш ніж 30 відсотків, що приживеться...
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    Муґунот Уух
    online
    Муґунот Уух, 03.01.2022 16:00
    0
    kolezey-2, 03.01.2022 15:33
    мне интересно сколько языков знает Франков
    поливать других достаточно одного
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    Муґунот Уух
    online
    Муґунот Уух, 03.01.2022 16:04
    -1
    Dmitry Ugarov, 03.01.2022 15:40
    Суть статьи: Франков - интеллектуал об английском
    Франков - филолог и медведевед
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    andi Mir
    andi Mir, 03.01.2022 15:31
    -1
    Бастолюб конечно тормоз ещё тот ( не узнать хотя бы основную информацию о клубе) , но не малоросу франкову (котый и сам не знает кроме руцкага ни одного языка) пи..деть о патриотах и вообще о нашей стране. Давно пора гниду за поребрик отправить навсегда.
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    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 03.01.2022 15:22
    -1
    Умник, 03.01.2022 15:09
    А вы уверены что он его не знает?))))
    У тебя другая информация!?
    Ссылка
    -smart--Forever-
    -smart--Forever-, 03.01.2022 15:54
    -3
    - Мiколенко, гоу чю зе оффсянка хавать
    - Йес оф кос, зараз iду
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 03.01.2022 15:06
    -3
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 03.01.2022 14:43
    -5
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