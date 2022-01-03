Леонид БУРЯК: «Миколенко интересовался еще Анчелотти. Я лично говорил»

Экс-игрок и тренер «Динамо» Леонид Буряк, который имеет должность в клубе, рассказал о том, что защитником Виталием Миколенко интересовался еще тренер Карло Анчелотти, когда работал в «Эвертоне».

Однако в ливерпульскую команду игрок перебрался только сейчас.

— Леонид Иосифович, насколько своевременен трансфер Миколенко, и насколько логичен — именно в Эвертон?

— Любой подобный переход уместен. Миколенко — игрок сборной Украины, много пользы принес киевскому Динамо. Считаю, что Виталий созрел для того, чтобы играть в одной из сильнейших лиг мира. С его данными он будет востребован в АПЛ.

— Что это в первую очередь для Динамо — прибыль или своевременное решение отпустить игрока, желающего уйти в более топовый чемпионат?

— Это все взаимосвязано. Клуб получит немалые деньги, да и Миколенко сможет хорошо заработать, он это заслужил. Замечу, что игрой Виталия интересовался еще Карло Анчелотти, когда был тренером Эвертона. Я лично разговаривал с Анчелотти о Миколенко.

Эвертон — это престижный клуб для продолжения карьеры. Миколенко — классный игрок, который, думаю, быстро станет своим в новой команде. Однако какое-то время ему понадобится на адаптацию.

Ярмоленко не сразу адаптировался и в Европе, и в АПЛ, но сейчас это футболист с таким опытом и характером, что может стать хорошим тренером.