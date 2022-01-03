«Пока ничего не знаю». Григорчук рассказал о возможных новичках Черноморца

Все узнаем перед вылетом команды на сбор

  • 03.01.2022 12:28
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«Пока ничего не знаю». Григорчук рассказал о возможных новичках Черноморца
© chernomorets.odessa.ua

Новый тренер «Черноморца» Роман Григорчук пока не знает, с кем ему придется работать во время зимней подготовки ко второй части сезона.

«По футболистам пока ничего не могу сказать, так как на селекционную работу еще уйдет какое-то время. Может, новых игроков пригласим, как и посмотрим, есть ли заслуживающие внимания местные ребята. Во всяком случае, 9 числа мы уже сможем сказать, кто из игроков поедет с нами на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию».

«К этому дню будет полный список вылетающих за рубеж, у всех будут билеты на руках. Ничего скрывать мы не намерены», - сказал Григорчук.

Ранее сообщалось, что клуб намерен расстаться с большим количеством арендованных игроков «Динамо».

Источник — Meta-ratings.com.ua

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