«Пока ничего не знаю». Григорчук рассказал о возможных новичках Черноморца

Новый тренер «Черноморца» Роман Григорчук пока не знает, с кем ему придется работать во время зимней подготовки ко второй части сезона.
«По футболистам пока ничего не могу сказать, так как на селекционную работу еще уйдет какое-то время. Может, новых игроков пригласим, как и посмотрим, есть ли заслуживающие внимания местные ребята. Во всяком случае, 9 числа мы уже сможем сказать, кто из игроков поедет с нами на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию».
«К этому дню будет полный список вылетающих за рубеж, у всех будут билеты на руках. Ничего скрывать мы не намерены», - сказал Григорчук.
Ранее сообщалось, что клуб намерен расстаться с большим количеством арендованных игроков «Динамо».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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