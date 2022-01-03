«Пока ничего не знаю». Григорчук рассказал о возможных новичках Черноморца

Новый тренер «Черноморца» Роман Григорчук пока не знает, с кем ему придется работать во время зимней подготовки ко второй части сезона.

«По футболистам пока ничего не могу сказать, так как на селекционную работу еще уйдет какое-то время. Может, новых игроков пригласим, как и посмотрим, есть ли заслуживающие внимания местные ребята. Во всяком случае, 9 числа мы уже сможем сказать, кто из игроков поедет с нами на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию».

«К этому дню будет полный список вылетающих за рубеж, у всех будут билеты на руках. Ничего скрывать мы не намерены», - сказал Григорчук.

Ранее сообщалось, что клуб намерен расстаться с большим количеством арендованных игроков «Динамо».