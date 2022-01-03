Никто не мог указать Марлосу на дверь. Шахтер рассказал об уходе легенды

Сергей Палкин уверен, что конфликта не было

  • 03.01.2022 12:11
  • 1678 просмотров
  • 3 комментария
Никто не мог указать Марлосу на дверь. Шахтер рассказал об уходе легенды
© shakhtar.com

В конце минувшего года «Шахтер» покинул ведущий полузащитник Марлос, который решил вернуться в Бразилию и продолжать карьеру там.

Несмотря на то, что Марлос не явился на церемонию прощания, генеральный директор клуба Сергей Палкин уверен, что все нормально.

– Многие СМИ писали, что Марлос не пришел на торжественную церемонию прощания из-за обиды на клуб, который не захотел продлевать с ним контракт. Как было на самом деле, что произошло?
– Мы забываем о том, что летом в одном из интервью он сам сказал, что уезжает в Бразилию, заканчивает в сборной Украины и хочет побыть со своими близкими и родителями. В этом и был главный вопрос. Понимаете, ни у кого не поднимется рука указать Марлосу на дверь. Мы были готовы подписать с ним новый контракт, но он принял решение уехать на родину.

– Это было его решение?
– Естественно, мы же за футболиста не можем принять такое решение. Я обычно этого не говорю, но для меня Марлос – любимый футболист. Он профессиональный парень, играет в шикарный футбол, как человек – топ. Жаль, что так произошло, но, опять же, все всегда заканчивается. Легенды уходят, а будущие легенды придут, надеюсь.

– Исходя из интервью с игроками, Марлоса любили все.
– Он и как человек душевный парень. Наверное, это и преобладает, когда ты оцениваешь данного футболиста.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(12 голосов)

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Комментарии
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    Vitason
    Vitason, 03.01.2022 12:18
    +1
    Удачи ,Марлос и спасибо за все!!
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    Trollface
    Trollface, 03.01.2022 12:44
    -1
    Устал поптать болото. Умный человек.
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    Милан Милан
    online
    Милан Милан, 03.01.2022 12:46
    -2
    Если не пришел на церемонию, значит не все так ванильно, как стелит Палкин!
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