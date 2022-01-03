Никто не мог указать Марлосу на дверь. Шахтер рассказал об уходе легенды

В конце минувшего года «Шахтер» покинул ведущий полузащитник Марлос, который решил вернуться в Бразилию и продолжать карьеру там.

Несмотря на то, что Марлос не явился на церемонию прощания, генеральный директор клуба Сергей Палкин уверен, что все нормально.

– Многие СМИ писали, что Марлос не пришел на торжественную церемонию прощания из-за обиды на клуб, который не захотел продлевать с ним контракт. Как было на самом деле, что произошло?

– Мы забываем о том, что летом в одном из интервью он сам сказал, что уезжает в Бразилию, заканчивает в сборной Украины и хочет побыть со своими близкими и родителями. В этом и был главный вопрос. Понимаете, ни у кого не поднимется рука указать Марлосу на дверь. Мы были готовы подписать с ним новый контракт, но он принял решение уехать на родину.

– Это было его решение?

– Естественно, мы же за футболиста не можем принять такое решение. Я обычно этого не говорю, но для меня Марлос – любимый футболист. Он профессиональный парень, играет в шикарный футбол, как человек – топ. Жаль, что так произошло, но, опять же, все всегда заканчивается. Легенды уходят, а будущие легенды придут, надеюсь.

– Исходя из интервью с игроками, Марлоса любили все.

– Он и как человек душевный парень. Наверное, это и преобладает, когда ты оцениваешь данного футболиста.