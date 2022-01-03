«Спасибо за теплый прием». Миколенко поблагодарил фанов Эвертона

Украинец доволен тем, как его приняли болельщики

  • 03.01.2022 10:35
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«Спасибо за теплый прием». Миколенко поблагодарил фанов Эвертона
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье украинский новичок «Эвертона» Виталий Миколенко поприветствовал болельщиков на стадионе Гудисон Парк.

Защитник остался доволен тем, как его приняли фаны.

«Впервые прочувствовал атмосферу Гудисон Парк. Спасибо за теплый прием. Жду возможности дебютировать за «Эвертон», - написал Миколенко.

Дебют может состояться 8 января в матче Кубка Англии.
 

Источник — Sport.ua

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