«Спасибо за теплый прием». Миколенко поблагодарил фанов Эвертона

В воскресенье украинский новичок «Эвертона» Виталий Миколенко поприветствовал болельщиков на стадионе Гудисон Парк.
Защитник остался доволен тем, как его приняли фаны.
«Впервые прочувствовал атмосферу Гудисон Парк. Спасибо за теплый прием. Жду возможности дебютировать за «Эвертон», - написал Миколенко.
Дебют может состояться 8 января в матче Кубка Англии.
Источник — Sport.ua
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