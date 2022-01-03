Надежда на Миколенко? Бенитес сетует на проблемы Эвертона в обороне

Наставник «Эвертона» Рафаэль Бенитес огорчен тем, что команда слабо действует в обороне. Ириски проиграли 8 из последних 11-ти матчей.

«Я обеспокоен турнирной ситуацией. Нужно улучшать нашу игру, особенно в обороне. Команда пытается, но нам не хватает квалифицированных решений в важные моменты. Плюс пропускаем странные голы».

«Усиление? Это сложно. Нужно приглашать тех, кто хочет за нас выступать и готов прямо сейчас помогать команде», - сказал Бенитес после поражения от «Брайтона» в воскресенье.

Возможно, команде поможет Виталий Миколенко. Украинский защитник вчера был представлен болельщикам команды, а дебют может состояться 8 января.