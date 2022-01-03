Надежда на Миколенко? Бенитес сетует на проблемы Эвертона в обороне

Команда скатывается к зоне вылета

  • 03.01.2022 08:23
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  • 1 комментарий
Надежда на Миколенко? Бенитес сетует на проблемы Эвертона в обороне
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Эвертона» Рафаэль Бенитес огорчен тем, что команда слабо действует в обороне. Ириски проиграли 8 из последних 11-ти матчей.

«Я обеспокоен турнирной ситуацией. Нужно улучшать нашу игру, особенно в обороне. Команда пытается, но нам не хватает квалифицированных решений в важные моменты. Плюс пропускаем странные голы».

«Усиление? Это сложно. Нужно приглашать тех, кто хочет за нас выступать и готов прямо сейчас помогать команде», - сказал Бенитес после поражения от «Брайтона» в воскресенье.

Возможно, команде поможет Виталий Миколенко. Украинский защитник вчера был представлен болельщикам команды, а дебют может состояться 8 января.

Источник — ФК Эвертон

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dneprkby
    dneprkby, 03.01.2022 09:55
    +1
    Оборона - это точно не про Миколенка
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