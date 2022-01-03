Мельбурн. Снигур уступила в первом круге квалификации

19-летняя украинка Дарья Снигур проиграла в первом круге квалификации турнира Melbourne Summer Set 2.
Снигур потерпела поражение в двух сетах от 12-й сеяной британки Гарриет Дарт.
Мельбурн. Первый круг квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Гарриет Дарт (Великобритания) – 4:6, 2:6
Напомним, ранее другая украинка Даяна Ястремская проиграла на старте квалификации Melbourne Summer Set 1.
Источник — Sport.ua
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