МИХАЛИК: «Важно, чтобы Миколенко чувствовал доверие со стороны Бенитеса»

Специалист – о перспективах защитника сборной Украины на Туманном Альбионе

  • 03.01.2022 02:58
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МИХАЛИК: «Важно, чтобы Миколенко чувствовал доверие со стороны Бенитеса»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

2 января состоялась презентация новичка английского «Эвертона» Виталия Миколенко. Экс-игрок национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Тарас Михалик оценил шансы нашего земляка закрепиться в своей новой команде.

«Я не буду оригинален: конечно, это огромный шаг вперед для Виталия. Попасть из рядового по европейским меркам чемпионата УПЛ в сильнейшую лигу мира - об этом можно только мечтать. Теперь очень много будет зависеть от доверия к Миколенко главного тренера «Эвертона» Рафаэля Бенитеса.

Припоминается, поначалу у нашего Александра Зинченко были проблемы в «Манчестер сити», даже собирались его продавать, или отдавать в аренду. Однако главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола всегда поддерживал украинского защитника, тот прибавлял и сейчас все чаще слышит о себе лестные отзывы.

Миколенко нужно помнить, что времени на раскачку у него нет. Это не чемпионат УПЛ, где легионерам дают по полгода на адаптацию. В Англии нужно сразу доказывать свою профпригодность. Важно, чтобы Виталий побыстрее стал своим в «Эвертоне», остается надеяться, что с коммуникацией проблем не возникнет.

Несмотря на свой молодой возраст, у Миколенко уже немалый опыт выступлений в Лиге чемпионов в составе «Динамо»и в поединках чемпионатов мира и Европы - за национальную сборную Украины. Это должно стать ему весомым подспорьем в «Эвертоне».

Согласен, в игре в обороне против креативных нападающих Миколенко не безгрешен. Но надеюсь, что перед отъездом в Англию он качественно поработал над ошибками.

Не все украинские футболисты, которые выступали или сейчас играют в АПЛ, добивались здесь призвания. Хочется верить, что Миколенко благодаря отменным физическим данным, желанию действовать через «не могу», нестандартным решениям, это удастся».

Источник — Meta-ratings.com.ua

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