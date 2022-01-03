В матче 21-го тура английской Премьр-лиги «Брентфорд» на своем поле обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:1.
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Мадс Роэрслев (Брентфорд).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Брентфорд).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Дэнни Ингс (Астон Вилла).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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