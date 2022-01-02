Евгений ЧЕБЕРКО: «Тренер Осиека верит в меня и мои качества»

Украинский защитник Евгений Чеберко прокомментировал подписание полноценного контракта с «Осиеком»:

«Я рад, что «Осиек» выкупил мой контракт и теперь я не арендованный игрок. Очень благодарен тренеру «Осиека» Ненаду Бьелице, потому что этот переход показывает, что он верит в меня и мои качества. Также я благодарен всему клубу.

Надеюсь отблагодарить всех, сделав свой вклад в завоевания трофея в 2022 году. Я рад остаться, потому что здесь отличная атмосфера и одноклубники, которые всегда меня поддерживали».

Ранее сообщалось о том, что трансфер Чеберко обошелся «Осиеку» в 1,1 миллиона евро.