Евгений ЧЕБЕРКО: «Тренер Осиека верит в меня и мои качества»

Украинец стал полноценным игроком «Осиека»

  • 02.01.2022 23:34
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Евгений ЧЕБЕРКО: «Тренер Осиека верит в меня и мои качества»
© ФК Осиек. Евгений Чеберко

Украинский защитник Евгений Чеберко прокомментировал подписание полноценного контракта с «Осиеком»:

«Я рад, что «Осиек» выкупил мой контракт и теперь я не арендованный игрок. Очень благодарен тренеру «Осиека» Ненаду Бьелице, потому что этот переход показывает, что он верит в меня и мои качества. Также я благодарен всему клубу. 

Надеюсь отблагодарить всех, сделав свой вклад в завоевания трофея в 2022 году. Я рад остаться, потому что здесь отличная атмосфера и одноклубники, которые всегда меня поддерживали».

Ранее сообщалось о том, что трансфер Чеберко обошелся «Осиеку» в 1,1 миллиона евро.

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