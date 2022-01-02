Источник: Осиек заплатил за Чеберко более миллиона евро

Сегодня «Осиек» официально сообщил о том, что выкупил у ЛАСКа украинского защитника Евгения Чеберко. Сумма трансфера не называлась.

По информации Meta-ratings, Чеберко обошелся «Осиеку» в 1 миллион 100 тысяч евро. Transfermarkt оценивает 23-летнего украинского защитника в 750 тысяч евро.

Сообщается, что ЛАСК хотел вернуть Чеберко, но предложение «Осиека» убедило австрийцев продать игрока. Чеберко выступал за «Осиек» с февраля 2021 года на правах аренды.