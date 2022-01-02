Томас ТУХЕЛЬ: «Были близки к победе над Ливерпулем»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился впечатлениями от матча 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (ничья 2:2):

«Что мы можем поделать? Бороться за победу. У нас были трудности с тем, чтобы побеждать в матчах, которые складывались в нашу пользу. Сегодня нам не о чем сожалеть.

Это был блестящий футбольный матч. Мы очень хорошо начали, а потом получили счет 0:2 из-за индивидуальных ошибок, за которые наказывают на таком уровне.

Мы переломили ход игры и были близки к победе. Но все было на грани – могло бы качнуться и в другую сторону. Мы продолжаем наш путь».