Томас ТУХЕЛЬ: «Были близки к победе над Ливерпулем»

Наставник «Челси» - о матче против «Красных»

  • 02.01.2022 23:08
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Томас ТУХЕЛЬ: «Были близки к победе над Ливерпулем»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился впечатлениями от матча 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (ничья 2:2):

«Что мы можем поделать? Бороться за победу. У нас были трудности с тем, чтобы побеждать в матчах, которые складывались в нашу пользу. Сегодня нам не о чем сожалеть.

Это был блестящий футбольный матч. Мы очень хорошо начали, а потом получили счет 0:2 из-за индивидуальных ошибок, за которые наказывают на таком уровне.

Мы переломили ход игры и были близки к победе. Но все было на грани – могло бы качнуться и в другую сторону. Мы продолжаем наш путь».

Источник — BBC

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