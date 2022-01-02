Мане получил самую быструю желтую карточку в АПЛ с 2006 года

Сегодня «Ливерпуль» в 21-м туре АПЛ на выезде сыграл вничью 2:2 с «Челси». Форвард «Ливерпуля» Садио Мане в этом матче отметился уникальным «достижением». Он получил желтую карточку уже на 15-й секунде матча.

Это самая быстрая желтая карточка в АПЛ с сезона 2006/2007 – то есть с того момента, когда время карточек стали фиксировать с точностью до секунды.

Является ли предупреждение Мане самым быстрым в истории АПЛ, точно определить невозможно, поскольку до 2006 года время карточек фиксировали только с точностью до минуты.