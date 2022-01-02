Мане получил самую быструю желтую карточку в АПЛ с 2006 года

Форвард «Ливерпуля» был предупрежден уже на 15-й секунде

  • 02.01.2022 22:41
  • 461 просмотр
  • 0 комментариев
Мане получил самую быструю желтую карточку в АПЛ с 2006 года
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Ливерпуль» в 21-м туре АПЛ на выезде сыграл вничью 2:2 с «Челси». Форвард «Ливерпуля» Садио Мане в этом матче отметился уникальным «достижением». Он получил желтую карточку уже на 15-й секунде матча.

Это самая быстрая желтая карточка в АПЛ с сезона 2006/2007 – то есть с того момента, когда время карточек стали фиксировать с точностью до секунды.

Является ли предупреждение Мане самым быстрым в истории АПЛ, точно определить невозможно, поскольку до 2006 года время карточек фиксировали только с точностью до минуты.

Источник — Opta

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности