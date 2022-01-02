Шевчук назвал трех игроков Динамо, которые готовы ехать в Европу

Спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук считает, что трансфер Виталия Миколенко в «Эвертон» может дать путь в Европу и другим лидерам «Динамо» Киев:
«Для киевского «Динамо» это большой плюс не только в финансовом плане, потому что Миколенко становится примером для многих молодых игроков, показывая, как нужно развиваться.
Более того, я считаю, что тот же Георгий Бущан, которого, как мне кажется, в Киеве передерживают, Николай Шапаренко, хорошо себя проявивший в прошлом году, Виктор Цыганков, уже готовы идти в сильные европейские клубы».
Источник — Рейтинг букмекеров
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.