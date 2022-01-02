Шевчук назвал трех игроков Динамо, которые готовы ехать в Европу

По мнению эксперта, Миколенко может стать только первой ласточкой

  • 02.01.2022 22:09
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  • 1 комментарий
Шевчук назвал трех игроков Динамо, которые готовы ехать в Европу
© ФК Верес

Спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук считает, что трансфер Виталия Миколенко в «Эвертон» может дать путь в Европу и другим лидерам «Динамо» Киев:

«Для киевского «Динамо» это большой плюс не только в финансовом плане, потому что Миколенко становится примером для многих молодых игроков, показывая, как нужно развиваться.

Более того, я считаю, что тот же Георгий Бущан, которого, как мне кажется, в Киеве передерживают, Николай Шапаренко, хорошо себя проявивший в прошлом году, Виктор Цыганков, уже готовы идти в сильные европейские клубы».

Источник — Рейтинг букмекеров

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Комментарии
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    Turnok
    Turnok, 02.01.2022 22:51
    0
    Я согласен, что готовы. В финансовом плане Динамо выиграет, если конечно найдётся клуб, который сможет потянуть ценники висящие на игроках. Но есть и обратная сторона медали - альтернативы этим игрокам нет. И Динамо может из одного из лидеров стать середняком Чемпионата Украины. Тем более, что и из-за рубежа к нам добротные футболисты едут неохотно. Последний пример - колумбиец, который Киеву предпочёл Москву.
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