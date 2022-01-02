Шевчук назвал трех игроков Динамо, которые готовы ехать в Европу

Спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук считает, что трансфер Виталия Миколенко в «Эвертон» может дать путь в Европу и другим лидерам «Динамо» Киев:

«Для киевского «Динамо» это большой плюс не только в финансовом плане, потому что Миколенко становится примером для многих молодых игроков, показывая, как нужно развиваться.

Более того, я считаю, что тот же Георгий Бущан, которого, как мне кажется, в Киеве передерживают, Николай Шапаренко, хорошо себя проявивший в прошлом году, Виктор Цыганков, уже готовы идти в сильные европейские клубы».