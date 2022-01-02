Ральф РАНГНИК: «Хочу, чтобы Кавани остался до конца сезона»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал будущее форварда команды Эдинсона Кавани, который может покинуть клуб в январе:

«У нас было немало разговоров с Кавани за последние пару недель. Я сказал ему с самого первого дня, что он для меня очень важный игрок.

Он, наверное, единственный, кто может играть как нападающий, но в то же время отрабатывать в обороне. Его профессионализм, его трудовая этика просто потрясающие, и я сказал ему, что очень хочу, чтобы он остался до конца сезона. Он это знает.

Он также знает, как высоко я его оцениваю и уважаю, и это также было причиной, почему он именно он играл против «Бернли» вместе с Криштиану».

Ранее в борьбу за Кавани включился «Коринтианс».