Ральф РАНГНИК: «Хочу, чтобы Кавани остался до конца сезона»

Наставник «Манчестер Юнайтед» - о будущем Эдинсона Кавани

  • 02.01.2022 21:21
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Ральф РАНГНИК: «Хочу, чтобы Кавани остался до конца сезона»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рангник и Кавани

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал будущее форварда команды Эдинсона Кавани, который может покинуть клуб в январе:

«У нас было немало разговоров с Кавани за последние пару недель. Я сказал ему с самого первого дня, что он для меня очень важный игрок.

Он, наверное, единственный, кто может играть как нападающий, но в то же время отрабатывать в обороне. Его профессионализм, его трудовая этика просто потрясающие, и я сказал ему, что очень хочу, чтобы он остался до конца сезона. Он это знает.

Он также знает, как высоко я его оцениваю и уважаю, и это также было причиной, почему он именно он играл против «Бернли» вместе с Криштиану».

Ранее в борьбу за Кавани включился «Коринтианс».

Источник — The Athletic

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