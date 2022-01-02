Ральф РАНГНИК: «Хочу, чтобы Кавани остался до конца сезона»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал будущее форварда команды Эдинсона Кавани, который может покинуть клуб в январе:
«У нас было немало разговоров с Кавани за последние пару недель. Я сказал ему с самого первого дня, что он для меня очень важный игрок.
Он, наверное, единственный, кто может играть как нападающий, но в то же время отрабатывать в обороне. Его профессионализм, его трудовая этика просто потрясающие, и я сказал ему, что очень хочу, чтобы он остался до конца сезона. Он это знает.
Он также знает, как высоко я его оцениваю и уважаю, и это также было причиной, почему он именно он играл против «Бернли» вместе с Криштиану».
Ранее в борьбу за Кавани включился «Коринтианс».
Источник — The Athletic
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.