ОФИЦИАЛЬНО. Роналдо заразился коронавирусом

Легендарный бразильский форвард Роналдо заразился коронавирусом. Об этом сообщает «Крузейро», чьим владельцем Роналдо стал в декабре прошлого года.
45-летний бразилец вынужден уйти на карантин. Он пропустит празднование 101-летия «Крузейро».
Ранее коронавирусом заразился Лионель Месси.
Источник — ФК Крузейро
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