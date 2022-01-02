Вячеслав ШЕВЧУК: «Миколенко способен не затеряться в АПЛ»

Спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук прокомментировал переход защитника «Динамо» Киев Виталия Миколенко в «Эвертон»:

«Это круто. Виталию нужно двигаться дальше, искать мотивацию, поскольку, мне кажется, после чемпионата Европы этому защитнику нужен новый вызов. Сейчас для Миколенко идеальный вариант, чтобы стать на ступеньку выше в своем развитии.

Он способен не зятеряться в одной из сильнейших лиг Европы. Хотя, конечно, сначала Виталию понадобится адаптация не только индивидуальная, но и к тактическим требованиям. И важную роль здесь играет языковой барьер, к этому фактору тоже следует отнестись со всей ответственностью.

Но то, что Миколенко по своим качествам отлично подходит для английской Премьер-лиги, есть факт. У Виталия хорошая скорость, передача. Он силен в единоборствах. Может сыграть не только левого защитника, но и левого центрального при обороне в три защитника. Мирча Луческу пробовал Миколенко и в середине поля. Виталий хорошо обучен тактически».