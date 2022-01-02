Ла Лига. Атлетико прервал черную серию и обыграл Райо Вальекано

Состоялись еще два матча в рамках 19-го тура Ла Лиги. «Атлетико» сумел прервать серию из четырех поражений подряд и обыграл «Райо Вальекано» 2:0 благодаря дублю Анхеля Корреа. Эта победа позволила команде Диего Симеоне набрать 32 очка и подняться на четвертое место в турнирной таблице, обойдя как раз «Райо Вальекано».
В другом матче «Гранада» почти весь второй тайм играла в численном большинстве против «Эльче», но так и не смогла распечатать ворота соперников – ничья 0:0.
«Атлетико» Мадрид – «Райо Вальекано» - 2:0
Голы: Корреа 28, 53
«Эльче» - «Гранада» - 0:0
Удаление: Д. Гонсалес 47 (Эльче)
Ранее «Реал» сенсационно проиграл «Хетафе».
Источник — Sport.ua
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