Тухель объяснил решение оставить Лукаку вне заявки

Бельгийский форвард «Челси» не сыграет с «Ливерпулем»

  • 02.01.2022 18:39
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Тухель объяснил решение оставить Лукаку вне заявки
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал свое решение не включать Ромелу Лукаку в заявку на матч АПЛ против «Ливерпуля»:

«Эта тема привлекла слишком много внимания, поэтому я решил оставить его вне заявки. Я дважды говорил с ним, а также с лидерами раздевалки. Игра с «Ливерпулем» была слишком близко, чтобы принять какое-то иное решение».

Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

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