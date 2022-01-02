Тухель объяснил решение оставить Лукаку вне заявки

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал свое решение не включать Ромелу Лукаку в заявку на матч АПЛ против «Ливерпуля»:
«Эта тема привлекла слишком много внимания, поэтому я решил оставить его вне заявки. Я дважды говорил с ним, а также с лидерами раздевалки. Игра с «Ливерпулем» была слишком близко, чтобы принять какое-то иное решение».
Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
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