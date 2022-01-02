У Барселоны возникли проблемы с регистрацией Феррана Торреса

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал подписание вингера Феррана Торреса и сообщил, что с его регистрацией возникли проблемы:

«Ферран Торрес — это прекрасное подписание для нас, он замечателен и как человек, и как футболист. Сейчас он восстанавливается от непростой травмы, но я вижу, что он очень ответственный и принесет нам много пользы, я в этом не сомневаюсь.

Ферран способен играть на разных позициях, я доволен тем, какие усилия приложил наш клуб, чтобы подписать этого игрока.

Сейчас нужно разобраться с потолком зарплат. Некоторые игроки должны уйти, а в случае, если Дембеле согласится продлить контракт с понижением зарплаты, то мы сможем зарегистрировать Феррана.

Надеюсь, так и произойдет. Мы ведем переговоры, но с его агентами нам немного сложно. Я все еще верю, что Усман все-таки останется с нами».